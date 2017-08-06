В Госдепе прокомментировали поддержку Китаем санкций против КНДР

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Поддержка Китаем санкций в отношении Северной Кореи свидетельствует о признании Пекином серьезности угрозы, которую создают ядерная и ракетная программы Пхеньяна, передает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон.
СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.
КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.