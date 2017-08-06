В Госдепе прокомментировали поддержку Китаем санкций против КНДР

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Поддержка Китаем санкций в отношении Северной Кореи свидетельствует о признании Пекином серьезности угрозы, которую создают ядерная и ракетная программы Пхеньяна, передает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника госсекретаря США Сьюзан Торнтон.

По словам Торнтон, большое значение имеет ведение всеми сторонами диалога для деэскалации ситуации. Кроме того, на Китай возложена обязанность обеспечить полное выполнение санкций в отношении КНДР.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.