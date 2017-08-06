Санкции против КНДР надо сочетать с политическим диалогом, заявил Клинцевич

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Санкции против КНДР должны сочетаться с политическим диалогом, недопустимы односторонние решения по отношению к Пхеньяну, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Поддержав в Совете Безопасности ООН предложенную США резолюцию, расширяющую санкции против Северной Кореи, Россия уже в который раз доказала, что является ответственной страной", — сказал сенатор.

По его словам, Россия не "встала в позу", заблокировав данную резолюцию, что называется, назло США. А ведь примеры действий подобного рода есть, указал Клинцевич. "Так, те же США в свое время проголосовали в ООН против резолюции о борьбе против героизации нацизма только потому, что ее инициировала Россия. Но это — не наш путь", — отметил он.

По мнению сенатора, санкции против Северной Кореи могут быть эффективны только при соблюдении двух принципиальных условий. "Они должны быть поддержаны всем мировым сообществом, а не вводиться в одностороннем порядке. И обязательно сочетаться с политическим диалогом. Между тем, вопрос, готовы ли США к такому диалогу, по-прежнему остается открытым", — заключил Клинцевич.

СБ ООН единогласно принял в субботу резолюцию 2371, ужесточающую санкции против КНДР. Она предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств.

Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.