Силовики более 50 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (34)

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики более 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в оперативном командовании ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 52 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 20 населённых пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам в воскресенье представитель оперативного командования.

Информация о разрушениях уточняется.

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