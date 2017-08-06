В ЛНР заявили, что украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (34)

Дом в поселке Михайловке в ЛНР. Архивное фото

Дом в поселке Михайловке в ЛНР. Архивное фото

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.

"За минувшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС)", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 37 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в район населенных пунктов Славяносербск, Калиново, Молодежное, Желобок, Логвиново.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.

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