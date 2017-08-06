В ЛНР заявили, что украинские силовики семь раз за сутки нарушили перемирие

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства республики.
По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено 37 снарядов. В пресс-службе уточнили, что обстрелы велись в район населенных пунктов Славяносербск, Калиново, Молодежное, Желобок, Логвиново.
"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в Народной милиции.
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