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В мире

В Италии считают, что ответные меры России на санкции наносят ущерб стране

Сюжет:
Ответные меры России на новые санкции США (91)
08:1206.08.2017
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВид Рима, Италия. Архивное фотоВид Рима, Италия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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РИМ, 6 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Ответные меры РФ на санкции Евросоюза, которым в воскресенье исполняется три года, наносят ощутимый ущерб малому и среднему бизнесу Италии, считает президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло.

Заседание сената Италии
© AFP 2017 / Alberto Pizzoli
Вице-спикер сената Италии: санкции против России – это идиотизм
Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки иностранных продуктов действует до конца 2018 года.

"Российское эмбарго не вредит европейским компаниям, в особенности немецким. Прежде всего, оно наносит ущерб Италии", — сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, "итальянский бизнес состоит из малых и средних компаний, которые слабо представлены на российском рынке, около 70 компаний производят товары в РФ". "Два года назад они начали вкладывать деньги в локализацию, чтобы удержать рынок не только через импорт, но и путем полного или частичного производства в России", — отмечает Алессандрелло.

Он считает, что слабое присутствие итальянских компаний на российском рынке сделало страну более уязвимой перед лицом российских мер по сравнению с Германией, чьих компаний в РФ гораздо больше.

"Например, больше всего пострадал агропродовольственный сектор, Италия на сегодняшний день из-за российского контрэмбарго потеряла 11-12 миллиардов евро экспорта в Россию и 200 тысяч рабочих мест. К этому нельзя приспособиться, потому что Италия нуждается в новых рынках. Из них российский является ближайшим и наиболее подходящим для итальянцев", — считает глава торговой палаты.

Он добавил, что "южно- и североамериканские рынки могут быть тоже интересны, но они не могут заменить российский", Италия попросту не может его потерять.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в РФ Чезаре Мария Рагальини. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посол Италии: санкции не являются поводом, чтобы не вкладываться в Россию
"Вступив в силу, санкции сделают невозможной реализацию "Северного потока-2" и, таким образом, вновь подтолкнут Россию в направлении Китая. США знают, что время работало против них: для того, чтобы создать на Востоке газотранспортную инфраструктуру, подобную существующей в Европе, необходимо 5-10 лет. То есть Китай не сможет сразу заменить России Европу, потому что европейский рынок был и остается приоритетным для России", — сказал эксперт.

Для исправления ситуации, полагает Алессандрелло, необходим диалог между Россией и Европой.

"И начать его следовало бы Москве. Хотя бы потому, что специфические итальянские агропродовольственные товары Россия заменить не может, так как они связаны с их географическим происхождением и не могут быть произведены за пределами Италии", — заключил собеседник агентства.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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В мире
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