Китай призвал все страны к ответственности в действиях по проблеме КНДР

ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Ситуация по решению ядерной проблемы Корейского полуострова после принятия последней резолюции СБ ООН по КНДР находится в критической точке, поэтому все стороны должны проявить максимально ответственный подход при принятии собственных решений, заявил глава МИД КНР Ван И.
Он добавил, что Китай "все еще старается найти пути решения имеющейся проблемы посредством переговоров и надеется, что все стороны смогут серьезно рассмотреть и принять предложенную Пекином инициативу "двойного замораживания", которая является наиболее эффективной и обоснованной".
Китай ранее выступил с инициативой о "двойном замораживании" — ракетно-ядерных экспериментов КНДР и американо-южнокорейских военных учений — и "параллельном продвижении" к денуклеаризации и созданию системы мира и безопасности в регионе.
Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.
КНДР в июле провела пуски двух баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными.