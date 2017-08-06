США приветствовали решение о приостановке членства Венесуэлы в Меркосур

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. США приветствуют решение глав МИД стран Южноамериканского общего рынка (Меркосур) приостановить членство Венесуэлы в организации, заявила официальный представитель американского госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы одобряем (решение) министров иностранных дел Меркосур о приостановке членства Венесуэлы в торговом блоке за разрушение демократического порядка", — написала Науэрт в своем Twitter.

Ранее в субботу главы МИД стран Меркосур на встрече в Бразилии заявили, что членство Венесуэлы окончательно приостановлено из-за нарушения в стране демократических процедур после созыва национального учредительного собрания. Организация американских государств (ОАГ) также ранее поддержала исключение Венесуэлы из Южноамериканского общего рынка (Меркосур).

Созыв собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления, был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.