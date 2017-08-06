Южная Корея приветствует принятие новой резолюции Совбеза ООН по КНДР

ТОКИО, 6 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Правительство Южной Кореи поприветствовало принятие новой резолюции СБ ООН по КНДР на фоне продолжающихся пусков Пхеньяном баллистических ракет.

"Правительство приветствует единогласное принятие резолюции СБ ООН 2371 в ответ на провокационные пуски баллистических ракет КНДР 4 и 28 июля", — говорится в обнародованном в воскресенье пресс-релизе южнокорейского МИД.

Правительство Южной Кореи также призвало Пхеньян немедленно прекратить провокационные действия, которые угрожают миру и безопасности международного сообщества, начать исполнять положения резолюций ООН и встать на путь диалога по денуклеаризации Корейского полуострова.

"Правительство намерено продолжить тесное сотрудничество с международным сообществом для исполнения резолюций по КНДР и санкционного режима, а также продолжит прилагать усилия по полной денуклеаризации КНДР и установлению постоянного мира на Корейском полуострове", — подчеркивается в сообщении МИД Южной Кореи.