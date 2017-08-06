В Японии два человека погибли из-за мощного тайфуна "Нору"

ТОКИО, 6 авг — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Мощный тайфун "Нору", обрушившийся на юг Японии в выходные, привел к отмене почти 260 внутренних авиарейсов, подтверждена гибель двух человек, рекомендация об эвакуации вынесена почти для 300 тысяч жителей префектур Кагосима и Миядзаки на острове Кюсю, передает телеканал NHK.
Согласно информации Главного метеорологического агентства Японии, в настоящее время давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей, скорость ветра в центре достигает 35 метров в секунду, при порывах — до 50. Циклон продвигается на северо-восток.
Прохождение тайфуна будет сопровождаться сильными порывами ветра и ливневыми дождями. В некоторых районах в течение суток может выпасть до 600 миллиметров осадков. Высота волн в ряде регионов будет достигать 7-8 метров, в связи с чем специалисты призывают людей не выходить в море и не приближаться к берегу.