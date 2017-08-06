В Австралии завершили поиски пропавших при крушении конвертоплана ВС США

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Поисково-спасательная операция у восточного берега Австралии, где в субботу потерпел крушение конвертоплан морской пехоты США MV-22 Osprey, завершилась, сообщает телеканал ABC.

"Поиски трех военных, пропавших без вести и предположительно погибших в результате крушения в субботу во второй половине дня конвертоплана корпуса морской пехоты США у побережья Квинсленд, были завершены", — сообщает на сайте телеканала.

На борту потерпевшего крушение конвертоплана было 26 человек, 23 из них были спасены.

Всего конвертоплан может вместить четырех членов экипажа и 24 пассажиров. По сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, а его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.