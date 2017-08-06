В США заявили, что очень серьезно относятся к взрыву в мечети в Миннесоте

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство внутренней безопасности США заявило в субботу, что очень серьезно относится к взрыву в мечети в Миннесоте.

"И.о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк в курсе сегодняшнего взрыва в мечети в Блумингтоне, штат Миннесота. Мы работаем в тесном контакте с федеральными властями, властями штата и местными властями, а также с местными общественными лидерами. Расследование продолжается", — говорится в поступившем в РИА Новости релизе министерства.

"Министерство внутренней безопасности полностью поддерживает право всех людей свободно и безопасно молиться согласно той вере, которую они сами выберут. Мы жестко осуждаем подобные нападения на любое религиозное учреждение. Мы рады, что пострадавших не было, но это не преуменьшает серьезности подобных действий", — заявили в министерстве.

Полиция проводит расследование взрыва около мечети в пригороде американского города Миннеаполис, данных о пострадавших не поступало, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF).

Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются.

По данным очевидцев, взрывное устройство могли закинуть в мечеть через окно. По данным директора Американского общества мусульман Миннесоты Асада Замана (Asad Zaman), его могли кинуть из "фургона или грузовика". Организация объявила награду в 10 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию лиц, причастных к организации взрыва.