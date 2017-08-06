Трамп похвалил генпрокурора за борьбу с утечками информации

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп похвалил генпрокурора, главу министерства юстиции Джеффа Сешнса за борьбу с утечками из властных структур.

"Хорошо, что ГП (генпрокурор — ред.) после многих лет утечек из Вашингтона приступает к действиям! Для национальной безопасности чем жёстче, тем лучше!" — написал Трамп в Twitter.

After many years of LEAKS going on in Washington, it is great to see the A.G. taking action! For National Security, the tougher the better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2017 г.

Ранее президент резко критиковал Сешнса и заявлял, что "разочарован" в нем. Слухи о возможной отставке Сешнса ходят на протяжении нескольких недель. Сенат США перед уходом на летние каникулы принял меры, чтобы не допустить замены Сешнса без утверждения сенатом. Верхняя палата конгресса проведёт в августе ряд формальных сессий (первая из них заняла от начала до конца всего 12 секунд), которые не позволят Трампу делать назначения в правительстве единолично, за отсутствием сената.

Сешнс провёл в пятницу пресс-конференцию, на которой обещал ужесточить борьбу с утечками. Он не сообщил о раскрытии каких-либо дел, но сказал, что расследований в последнее время стало намного больше и что Минюст пересматривает правила выдачи повесток СМИ для принудительной дачи показаний. Журналисты опасаются, что власти станут активно требовать от них раскрытия источников. Администрация Трампа ссылается на то, что утечки — угроза национальной безопасности.