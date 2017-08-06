США назвали резолюцию Совбеза ООН "ударом под дых" КНДР

ВАШИНГТОН, 6 авг — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала "ударом под дых" новые санкции Совета Безопасности ООН против КНДР.CNN.
На вопрос о том, готовы ли США к военным мерам против КНДР, Хейли ответила, что США готовы "предпринять все необходимое".
Ранее СБ ООН единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.
КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.