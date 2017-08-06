Китайский дипломат раскритиковал размещение ПРО THAAD в Южной Корее

Грузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

Грузовики с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

ООН, 6 авг — РИА Новости. Размещение элементов ПРО США в Южной Корее подрывает стратегический баланс в регионе, заявил постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзеи.

"Усиление военного присутствия на (Корейском) полуострове не в интересах денуклеаризации полуострова и достижения регионального мира и стабильности. Развертывание системы THAAD не приведет к решению проблемы северокорейских ядерных испытаний и запуска ракет. Оно лишь серьезно подорвет стратегический баланс в регионе и помешает стратегическим интересам безопасности стран региона, включая Китай", — заявил китайский дипломат.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.