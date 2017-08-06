МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Асука Токуяма, Владимир Ардаев. Когда на Хиросиму была сброшена атомная бомба, Садао Ямамото было 14 лет. Он пропалывал картошку в восточной части города, как вдруг все его тело словно обожгло огнем. Эпицентр взрыва находился в двух с половиной километрах. В тот день Садао должен был пойти в школу, которая располагалась в западной части Хиросимы, но остался дома. А если бы пошел, то по пути оказался бы в самом центре города, и тогда ничто не смогло бы спасти мальчика от мгновенной гибели — скорее всего, он бы просто исчез, как тысячи других людей, без следа. Город превратился в самый настоящий ад.

"Повсюду в беспорядке громоздились обгоревшие тела людей, раздувшиеся и напоминающие резиновых кукол, на обожженных лицах белели глаза", — вспоминает еще один выживший, Ёсиро Ямаваки.

© Фото : Sputnik Япония Садао Ямамото в Мемориальном музее Хиросимы © Фото : Sputnik Япония Садао Ямамото в Мемориальном музее Хиросимы

"Малыш" и "Толстяк"

Ровно 72 года назад, 6 августа 1945 года, в 8 часов 15 минут на высоте 576 метров над японским городом Хиросима взорвалась американская атомная бомба "Малыш" мощностью всего от 13 до 18 килотонн в тротиловом эквиваленте — сегодня даже тактические ядерные боеприпасы обладают бóльшей разрушительной силой. Но от этого "слабенького", по нынешним меркам, взрыва мгновенно погибли около 80 тысяч человек, в том числе несколько десятков тысяч просто распались на молекулы — от них остались только темные силуэты на стенах и камнях. Город мгновенно охватил пожар, который уничтожил его.

Три дня спустя, 9 августа, в 11 часов 2 минуты бомба "Толстяк" мощностью 21 килотонна в тротиловом эквиваленте взорвалась на полукилометровой высоте над городом Нагасаки. Число жертв было примерно таким же, как в Хиросиме.

Радиация продолжала убивать людей и после взрыва — каждый год. Сегодня общая цифра погибших и умерших от атомной бомбардировки Японии в 1945 году превысила 450 тысяч человек.

РИА Новости и Sputnik Япония попросили поделиться воспоминаниями о тех страшных днях нескольких людей, оставшихся в живых после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и доживших до наших дней.

Хибакуся — те, кто пережили взрыв

Хибáкуся дословно переводится с японского как "люди, подвергшиеся воздействию взрыва". Сегодня это слово знает весь мир — именно так называют жертв ядерных ударов по Японии. В стране их окружают заботой, следят за их здоровьем. Сегодня в живых осталось около 190 тысяч хибакуся, все они пережили бомбардировки будучи детьми или подростками.

"Мой отец находился всего в 680 метрах от эпицентра взрыва. От страшной участи его спасли стены бетонного дома, где он был в этот момент. Хотя и среди тех, кто находился в этом доме, были жертвы. Люди, стоявшие вблизи окон, были убиты ударной волной", — рассказывает Садао Ямамото.

Рейко Ямада было 11. Она не хочет вспоминать о пережитом ужасе, но понимает: если не рассказывать, то люди могут забыть, и это может повториться.

© Фото : Sputnik Япония Рейко Ямада на конференции Токийской федерации организаций людей, пострадавших от ядерных взрывов © Фото : Sputnik Япония Рейко Ямада на конференции Токийской федерации организаций людей, пострадавших от ядерных взрывов

"Когда бомба взорвалась, я была в школьном саду. От взрыва меня отделяло два с половиной километра. Район на другом берегу реки был полностью разрушен. Оттуда, из центра города, к нам бежали люди, вся дорога была забита ими. Не получая никакой медицинской помощи, они один за другим умирали под палящими лучами солнца прямо на дороге. Освобождая дорогу, груды мертвых тел сгребали, как мусор, и сжигали прямо во дворе нашей школы, вырыв несколько канав. Так же сжигали трупы во дворах других школ и просто на пустырях, над всем городом стоял запах горящей плоти", — вспоминает Рейко Ямада.

Столько же лет были Ёсиро Ямаваки, и он жил в Нагасаки. Девятого августа Ёсиро был дома, и в двух километрах взорвалась бомба "Толстяк". К счастью, его мать и две маленькие сестренки находились в эвакуации и потому никак не пострадали.

"Мы с братом-близнецом сели за стол, собираясь пообедать, как вдруг нас внезапно ослепила яркая вспышка. Затем по дому пронеслась сильная воздушная волна и буквально разнесла его. Как раз в это время с завода вернулся наш старший брат, мобилизованный школьник. Втроем мы бросились в бомбоубежище и стали там ждать отца, но он так и не вернулся", — рассказывает Ёсиро Ямаваки.

© Фото : Sputnik Япония Ёсиро Ямаваки на конференции Фонда содействия миру, Нагасаки © Фото : Sputnik Япония Ёсиро Ямаваки на конференции Фонда содействия миру, Нагасаки

"Люди умирали стоя"

На следующий день после взрыва Ёсиро с братьями отправился на поиски отца. Они добрались до завода — бомба взорвалась всего в полукилометре от него. И чем ближе они подходили, тем более страшные картины им открывались.

"На мосту мы увидели шеренги мертвецов, стоявших у перил по обе стороны. Они умерли стоя. Так и стояли, склонив головы, словно в молитве. И по реке тоже плыли мертвые тела. На заводе мы наши тело отца — казалось, что его мертвое лицо смеется. Взрослые люди с завода помогли нам кремировать его тело. Мы сожгли отца на костре, но рассказать матери обо всем, что видели и пережили, так и не решились", — продолжает вспоминать Ёсиро Ямаваки.

"Первой послевоенной весной в нашем школьном дворе посадили сладкий картофель, — рассказывает Рейко Ямада. — Но когда стали убирать урожай, вдруг то тут, то там стали раздаваться вопли: вместе с картофелинами из земли появлялись человеческие кости. Я так и не смогла есть тот картофель, несмотря на голод".

На следующий день после взрыва мать попросила Садао Ямамото сходить проведать ее младшую сестру, дом которой стоял всего в 400 метрах от места падения бомбы. Но там все было разрушено, а у дороги лежали обгоревшие тела.





"Вся Хиросима — большое кладбище"



"Мужу маминой младшей сестры удалось добраться до пункта первой помощи. Мы все обрадовались, что дядя избежал ран и ожогов, но, как оказалось, его поджидала другая, невидимая беда. Вскоре у него началась кровавая рвота, и нам сообщили, что он скончался. Схватив огромную дозу радиации, дядя скоропостижно умер от лучевой болезни. Именно радиация — самое страшное последствие атомного взрыва, она убивает человека не снаружи, а изнутри", — говорит Садао Ямамото.

"Мой рассказ может показаться излишне жестоким, но, поверьте, то, что я рассказываю, далеко не самое страшное. Огромное число людей заживо сгорело в своих домах, множество искалеченных и сегодня продолжает страдать от келоидных рубцов и других последствий тех взрывов", — завершает свои воспоминания Ёсиро Ямаваки.

"Мне очень хотелось бы, чтобы все люди — и дети, и взрослые — знали, что происходило во дворе моей школы в тот страшный день. Вместе с товарищами мы собрали деньги и в 2010 году установили в школьном дворе памятную стелу. Вся Хиросима — большое кладбище. Я давно переехала в Токио, но до сих пор, когда приезжаю в Хиросиму, не могу спокойно ступать по ее земле, думая: а не лежит ли здесь, под моей ногой, еще одно мертвое незахороненное тело?" — говорит Рейко Ямада.

"Очень важно освободить мир от ядерного оружия. Пожалуйста, сделайте это! Седьмого июля в ООН был утвержден первый многосторонний договор о запрещении ядерного оружия, однако самые большие ядерные державы — США и Россия — не приняли участие в голосовании. Не проголосовала и Япония, находящаяся под ядерным зонтиком США. Мы, ставшие жертвами атомной бомбардировки, очень опечалены этим и хотим призвать ядерные державы возглавить освобождение мира от этого страшного оружия", — говорит Садао Ямамото.

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки — единственный в истории случай, когда ядерное оружие было применено в боевых целях. Он ужаснул человечество. Эта трагедия — одна из самых страшных страниц в истории не только Японии, но и всей цивилизации. Почти полмиллиона человек были принесены в жертву политическим целям: заставить СССР вступить в войну с Японией, вынудить Японию капитулировать во Второй мировой войне и заодно напугать Советский Союз и весь мир, продемонстрировав мощь принципиально нового оружия, которое в скором времени у СССР тоже появится.