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В мире

Хейли: развитие ситуации на Корейском полуострове теперь зависит от КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (673)
23:5805.08.2017
04937
© AP Photo / Andrew HarnikПостоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фотоПостоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли считает, что развитие ситуации на Корейском полуострове после принятия резолюции СБ ООН, ужесточающей санкции против КНДР, теперь полностью зависит от Северной Кореи.

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР

"То, что будет дальше, полностью зависит от Северной Кореи. Потому что сейчас они увидели, что это одни из самых серьезных санкций, которые мы приняли за десятилетие. США громко говорили об этом, теперь мировое сообщество громко об этом заявляет. И Северная Корея должна отвечать. Мы надеемся, что они прекратят безответственную ядерную активность. Мы надеемся, что они ответят тем, что сейчас используют эти доходы, чтобы накормить свое население вместо проведения безрассудных ядерных программ. Но мяч сейчас на стороне Северной Кореи", — заявила постоянный представитель США при ООН Никии Хейли после заседания СБ ООН, на котором была принята резолюция, ужесточающая санкции против КНДР.

Хейли также подчеркнула высокий уровень сотрудничества с Китаем во время согласования резолюции. "Как я уже говорила в понедельник, время разговоров закончилось, пришло время действий. Я отдаю должное Китаю и их сотрудничеству, который был по-настоящему вовлечен в эти переговоры и сказал, что надо знать меру… Северная Корея действовала безответственно, речь идет не о регионе, а о мире в целом", — сказала Хейли.

Военный парад в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Небензя: военные авантюры вокруг КНДР обернутся катастрофой для региона
Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард долларов.

КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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