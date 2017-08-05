Ортега Диас отказалась признать увольнение с поста генпрокурора Венесуэлы

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Луиса Ортега Диас, уволенная с поста генпрокурора Венесуэлы на первой сессии национального учредительного собрания, отказалась в субботу признать это решение.

"Я не признаю эти решения этой незаконной группы судей верховного суда и не буду их исполнять, потому что они находятся вне конституции", – говорится в распространенном генпрокуратурой заявлении Ортеги Диас.

Решение собрания было чуть позже подтверждено и верховным судом страны. "Утверждаю, что в Венесуэле сейчас полным ходом идет переворот против конституции, продвигаемый верховным судом и президентом", – отметила уволенная новым законодательным органом Венесуэлы генпрокурор.

Она также пообещала продолжить борьбу. "Я не сдаюсь, Венесуэла не сдается и не сдастся перед лицом варварства, беззакония, голода, тьмы и смерти. В народе должна продолжать жить надежда и единство", — заметила Ортега Диас.

Между тем назначенный учредительным собранием на должность генпрокурора Тарек Уильям Сааб, занимавший ранее пост защитника народа (омбудсмена), уже принес присягу в качестве нового главы ведомства. Саабу уже поручено учредительным собранием провести глубокую перестройку работы генпрокуратуры, включая проверку каждого из ее сотрудников. Также в отношении ведомства введен "чрезвычайный режим", который должен позволить упросить эти процедуры.