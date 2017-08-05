Постпред Великобритании уверен, что СБ ООН поддержит санкции против КНДР

ООН, 5 авг — РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт уверен, что Совет Безопасности поддержит новые санкции против КНДР.

"Я уверен, что резолюция будет принята, и это пошлет Северной Корее очень важный сигнал единства всего международного сообщества", — сказал Райкрофт журналистам перед началом заседания.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программой Пхеньяна.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие около 3 миллиарда долларов, на 1 миллиард.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития ракетной программы Пхеньяна. В июле КНДР провела два запуска баллистической ракеты "Хвасон-14", заявив об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Власти США также заявили, что, по их данным, КНДР испытывала МБР, однако, по данным Минобороны России, характеристики испытаний соответствовали баллистической ракете средней дальности.