Небензя: военные авантюры вокруг КНДР обернутся катастрофой для региона

ООН, 5 авг — РИА Новости. Военные авантюры в конфликте вокруг КНДР с любой стороны обернутся катастрофой для региональной стабильности, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Хотели бы надеяться на искренность высказанных госсекретарем США заверений о том, что США не ставят целью свержение действующего строя КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну. Однако вызывает озабоченность, что предложенный нами пункт проекта резолюции, закрепляющий эти положения, не нашел поддержки у авторов. Эвентуальные военные авантюры с любой стороны обернутся катастрофой для глобальной и региональной стабильности", — сказал Небензя на заседании СБ ООН, посвященном обсуждению резолюции по новым санкциям против КНДР.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард долларов.

КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.