США отказались подтвердить в резолюции СБ ООН отказ от смены режима в КНДР

ООН, 5 авг — РИА Новости. США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Хотели бы надеяться на искренность высказанных госсекретарем США заверений о том, что США не ставят цель свержения действующего строя КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну. Однако вызывает озабоченность, что предложенный нами проект резолюции, закрепляющий эти положения, не нашел поддержки у авторов (резолюции СБ ООН)", — сказал Небензя, выступая на заседании СБ.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.
КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.