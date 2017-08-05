США отказались подтвердить в резолюции СБ ООН отказ от смены режима в КНДР

ООН, 5 авг — РИА Новости. США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Хотели бы надеяться на искренность высказанных госсекретарем США заверений о том, что США не ставят цель свержения действующего строя КНДР, насильственного объединения полуострова или военной интервенции в эту страну. Однако вызывает озабоченность, что предложенный нами проект резолюции, закрепляющий эти положения, не нашел поддержки у авторов (резолюции СБ ООН)", — сказал Небензя, выступая на заседании СБ.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.

По подсчетам американской стороны, которая предложила резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на 1 миллиард долларов.

КНДР в июле провела запуск двух баллистических ракет "Хвасон-14", которые, по данным США, являются межконтинентальными, а по данным военных РФ — средней дальности.