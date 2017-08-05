Небензя: ПРО США в Южной Корее дестабилизирует ситуацию в регионе

ООН, 5 авг — РИА Новости. Элементы ПРО США в Южной Корее дестабилизируют ситуацию в регионе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Продвинуться по пути денуклеаризации будет сложно, пока КНДР будет ощущать прямую угрозу своей безопасности", — сказал Небензя.

Он упомянул широкомасштабные учения и маневры США и союзников, отправку в регион стратегических бомбардировщиков и авианосцев.

"Дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе — наращивание в Республике Корея элементов американской противоракетной обороны THAAD. Мы не раз говорили, что такие действия представляют собой не только раздражитель, но и в целом подрывают сложившийся военный баланс в регионе, ставят под вопрос безопасность сопредельных государств", — отметил Небензя.