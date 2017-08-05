В Азербайджане в общежитии, где произошел взрыв, потушили пожар

БАКУ, 5 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Сотрудники МЧС Азербайджана эвакуировали жителей общежития, где ранее произошел взрыв; пожар, начавшийся после взрыва, удалось потушить, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о взрыве на территории общежития в восьмом микрорайоне города Сумгайыт. Как уточнило агентство Trend, в результате происшествия есть погибшие и раненые. В больнице скорой и неотложной помощи РИА Новости сообщили о госпитализации свыше 10 человек, которые отравились от дыма во время пожара.

"В общежитии живут 114 семей вынужденных переселенцев с времен карабахской войны. Восемь семей — местные жители. Их всех эвакуировали. Пожар удалось потушить. Скоро будет дополнительная информация", — заявили в МЧС.