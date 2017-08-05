США продолжат принимать "разумные оборонительные меры" против КНДР

ООН, 5 авг — РИА Новости. США продолжат предпринимать "разумные оборонительные меры" против КНДР, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Требуются дополнительные меры (против КНДР). США предпринимают и будут предпринимать разумные оборонительные меры, чтобы защитить нас и наших союзников", — сказала Хейли.

"Мы не должны обманывать себя тем, что мы решили проблему. Мы к этому еще даже не подошли вплотную", — заявила Хейли.

"Страны-члены должны делать больше, чтобы повысить давление на КНДР. Мы должны работать вместе, чтобы реализовывать санкции, которые мы наложили сегодня", — добавила она.

Она поблагодарила КНР за согласие на жесткие санкции против КНДР. Львиная доля доходов КНДР от внешней торговли проходит через Китай.

СБ ООН ранее принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР.