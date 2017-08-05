Депутат: выход США из соглашения по климату не повлияет на позицию России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Решение США относительно выхода из Парижского соглашения по климату не будет являться для России определяющим фактом при реализации этого договора, считает член комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский.

Ранее США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, так как нынешние условия невыгодны для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков. При этом в заявлении говорится, что США готовы продолжить сотрудничать с другими странами по вопросам экологии.

"Придерживаюсь мнения, что решение США относительно тех или иных договоренностей, в частности участия в Парижском соглашении по климату, не должно являться для российской стороны определяющим фактором при их реализации", — заявил Боярский РИА Новости.

Он добавил, что понятно стремление американской администрации преследовать в первую очередь национальные интересы, однако, "границы экосистемы могут существенно отличаться от государственных границ, и необходимо ответственно подходить к вопросам природоохранного характера".

"Именно поэтому участием в Парижском соглашении российская сторона подтверждает свою приверженность коллективным целям мирового сообщества", — заключил депутат.