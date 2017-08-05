Американский журналист женился на жительнице ДНР

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Гражданин Соединенных Штатов Америки Патрик Ланкастер, работавший журналистом в зоне конфликта в Донбассе, женился на жительнице самопровозглашенной Донецкой народной республики Надежде, в субботу в Донецке пара обвенчалась, сообщается на сайте телеканала "Звезда", опубликовавшего видеозапись церемонии.

Американский журналист Патрик Ланкастер женился в Донецке на местной жительнице Наде



Видео: https://t.co/xkvwgywfhf pic.twitter.com/b7fnJgn3tQ — Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 5 августа 2017 г.

​По данным телеканала, американский журналист приехал в Донецк три года назад освещать события на юго-востоке Украины, где и встретил будущую супругу. Сообщается, что у пары уже есть ребенок.

"В субботу проходило венчание в Храме Петра и Февронии города Донецка. На торжестве присутствовали родственники, друзья, коллеги. Уезжать из Донецка молодая семья не планирует. Разве, что в гости к родителям Патрика ездить в США", — говорится в сообщении.

Супруга Ланкастера, отвечая на вопросы журналистов о том, как родители отнеслись к жениху, сказала, что они не удивились ее выбору будущего супруга. "Удивления не было, нормально, мы все люди, просто языковой барьер мешает. США, либо Украина, главное, чтобы человек был хороший, а он хороший, он самый лучший", — приводятся на сайте слова Надежды.

Сам Ланкастер, отвечая на вопрос журналистов о реакции ФБР, сказал, что сотрудники этого ведомства приходили к его маме домой семь месяцев назад и задавали много вопросов, "но все хорошо закончилось".