В Азербайджане более десяти человек отравились от дыма пожара в общежитии

БАКУ, 5 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Свыше десяти человек отравились от дыма пожара, начавшегося после взрыва в общежитии в Азербайджане, среди них есть сотрудник полиции и МЧС, сообщили РИА Новости в больнице скорой и неотложной помощи города Сумгайыт.

Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о взрыве на территории общежития в восьмом микрорайоне города Сумгайыт. Как уточнило агентство Trend, в результате происшествия есть погибшие и раненые.

"На данный момент свыше 10 человек доставлены в больницу с отравлением от дыма", — сообщили в больнице.

Очевидцы сообщили РИА Новости, что после взрыва в общежитии вспыхнул сильный пожар. Пока сотрудникам МЧС не удается его локализовать.