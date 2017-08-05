В Азербайджане в общежитии прогремел мощный взрыв, есть жертвы

БАКУ, 5 авг – РИА Новости, Вугар Гасанов. Взрыв произошел в общежитии в Азербайджане, есть погибшие и раненые, на место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи, сообщили РИА Новости очевидцы произошедшего.

"На территории общежития в восьмом микрорайоне Сумгайыта произошел взрыв. В результате взрыва есть погибшие и раненые", — сообщили очевидцы.

Как уточняет бакинское агентство Trend, взрыв произошел на третьем этаже общежития.

"После взрыва вспыхнул пожар. Как сообщили в МЧС, в настоящее время идут работы по тушению огня", — уточняет агентство.