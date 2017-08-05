Советник Трампа прокомментировал возможные поставки оружия Киеву

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в интервью телеканалу MSNBC прокомментировал сообщения о возможной передаче Киеву американских вооружений.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных поставках, Макмастер отметил, что США уже оказывают Украине поддержку. При этом, по его словам, в интересах США повышать обороноспособность страны, основываясь на ее потребностях, с целью "предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию".

Советник Трампа заявил, что форма помощи Украине не имеет значения, однако американская администрация рассматривает различные варианты оказания подобной поддержки.

"Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", — сказал он.

В пятницу телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Пентагон рекомендовал Белому дому поставить Украине противотанковые комплексы Javelin на сумму около 50 миллионов долларов. Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Минобороны США и Госдепартамент разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, подчеркнул, что все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности.

США продолжают обвинять Москву во вмешательстве в дела Украины, несмотря на то, что Россия отрицает подобные обвинения и называет их неприемлемыми и бездоказательными. Москва неоднократно заявляла, что непричастна к конфликту на Украине и заинтересована в его скорейшем разрешении.