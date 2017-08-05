Италия расследует причастность "Врачей без границ" к "спасению" мигрантов

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Прокуратура Италии расследует возможное участие международной организации "Врачи без границ" в операции по "спасению" мигрантов близ побережья Ливии при отсутствии угрозы их безопасности, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в судебных органах.
Ранее итальянские правоохранители обвинили в пособничестве незаконным перевозчикам мигрантов арестованное в Италии судно немецкой неправительственной организации Jugend Retter, занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море.
По данным источника, в рамках расследования этого дела прокуратура также изучает возможную причастность "Врачей без границ" к этой операции.
Согласно заявлению "Врачей без границ", им неизвестно о проходящем в отношении них расследовании, однако они готовы сотрудничать с прокуратурой.
Документ подписали такие НПО, как Save the Children и Migrant Offshore Aid Station, представители которых присутствовали на встрече в МВД.
Директор итальянского подразделения "Врачей без границ" заявил, что для организации является недопустимой указанная в кодексе необходимость присутствия на борту кораблей агентов полиции.