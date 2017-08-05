В Берлине задержали двух китайских туристов за нацистские жесты у Рейхстага

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полиция ФРГ в субботу задержала двух китайских туристов за то, что они демонстрировали нацистские приветствия напротив здания Рейхстага в Берлине, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Двух мужчин в возрасте 36 и 49 лет задержали после того, как они демонстрировали нацистские жесты и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.

По данным полиции, им были предъявлены обвинения в "использовании символов незаконной организации". После выплаты залога в размере 500 евро туристов отпустили на свободу.