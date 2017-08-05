В донецком Спартаке из-за обстрелов ВСУ не могут потушить пожар

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по поселку Спартак в пригороде Донецка, сотрудники МЧС не могут приступить к тушению пожара в этом населенном пункте, сообщили журналистам в оперативном командовании ДНР.

"В 17.20 украинские военнослужащие целенаправленно подожгли сухую траву в районе Спартака. Спустя 30 минут пожар приблизился к первой линии домов. Прибывшие пожарные расчеты МЧС ДНР не могут приступить к тушению пожара, так как военнослужащие ВСУ открыли беспорядочный огонь", — сказали в оперативном командовании.

По данным ведомства, силовики ведут огонь из гранатометов и стрелкового оружия.