Олег Газманов приехал с концертом в Луганск

ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Российский певец Олег Газманов и группа "Эскадрон" приехали с концертом в Луганск и начали выступление на главной площади города, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

"Я очень доволен, что приехал. Если хотя бы одному человеку я здесь помогу, помогу всем сплотиться, соединится… Музыка громче слов, музыка громче пушек", — сказал Газманов журналистам перед концертом.

Артист сообщил, что исполнит во время концерта в Луганске новую песню "Девушка с опасными глазами".

"Очень хочется пожелать всем здесь, чтобы были мирные дни, чтобы было мирное небо, чтобы была надежда, что это все быстро закончится, и чтобы не было тревоги в глазах женщин, детей, всех…" — сказал Газманов.

Накануне около десяти тысяч человек, согласно данным МВД ДНР, собрались в Центральном парке культуры и отдыха в Донецке на концерт Газманова, посвященный Дню железнодорожника.