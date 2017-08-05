В ДНР заявили, что силовики готовят очередную провокацию

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинские силовики готовят провокацию с последующим обвинением ДНР в обстреле и гибели местных жителей, заявили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"В район Красногоровки (под контролем ВСУ) прибыли два рефрижератора забитых человеческими трупами. Замыслом "режиссеров" из командования АТО предусматривается осуществление массированного артиллерийского обстрела одного из близлежащих населенных пунктов в ближайшие дни, с последующей демонстрацией привезенных трупов и обвинением ДНР в преступных действиях, в результате которых погибли люди", — сказали журналистам в оперативном командовании.

По данным командования, для видеофиксации этой провокации в Донбассе работают несколько съемочных групп телеканалов, в том числе из США.