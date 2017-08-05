Появилось видео полета Порошенко на истребителе МиГ-29

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Видео полета Петра Порошенко на истребителе МиГ-29 было опубликовано на YouTube пресс-службой украинского президента.

На кадрах видно, что Порошенко сидит на месте, которое расположено за пилотом. Самолетом МиГ-29 он прибыл на военный аэродром Винницкой области, чтобы поздравить летчиков с Днем воздушных сил.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения, его экипаж состоит из одного или двух человек.

Полет Порошенко вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. "Везёт Президенту — используя служебное положение прокатиться на современном истребителе, да ещё и с таксистом — генерал-полковником", — написал один из комментаторов под постом на странице украинского президента.

"Тренировка экстренной эвакуации прошла успешно", — пошутил еще один пользователь Facebook.

"Не патриотично как-то на мигах летать? Вроде как самолёт врага и не трофейный", — отметил другой.