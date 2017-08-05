Президент Руанды переизбран на новый срок

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Руанды Поль Кагаме, занимающий должность с 2000 года, вновь победил на выборах главы государства, набрав более 98% голосов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на окончательные итоги голосования.

"Поль Кагаме победил с 98,63% голосов", — сказал председатель национальной избирательной комиссии Калиса Мбанда.

Ранее сообщалось, что Кагаме, лидировавший после подсчета 80% голосов, назвал свое переизбрание формальностью. Во время предыдущих выборов в 2010 году он победил, набрав 93% голосов.

Кагаме в ходе выборов противостояли Франк Хабинеза — представитель "Демократической зеленой партии", единственной разрешенной в стране оппозиционной партии, а также независимый кандидат Филиппе Мпайимана. Трое других возможных кандидатов выбыли из президентской гонки.