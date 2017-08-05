Учредительное собрание уволило генпрокурора Венесуэлы

Главное за 5 августа 2017 года (7)

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас снята в субботу с поста решением национального учредительного собрания, проводящего свою первую сессию.

Решение было принято единогласно, следует из трансляции заседания по государственному телевидению.

На место Ортеги Диас, известной своим несогласием с действиями исполнительных властей, собранием уже назначен бывший защитник народа Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Саабу уже поручено собранием провести глубокую перестройку работы генпрокуратуры, включая проверку каждого из ее сотрудников. Также в отношении ведомства введен "чрезвычайный режим", который должен позволить упросить эти процедуры.

Решением собрания Ортеге Диас подтвержден запрет на выезд из страны, все ее активы заморожены, в отношении экс-генпрокурора начато расследование.

Учредительное собрание приняло также в субботу решение, что работать оно сможет на период до двух лет. Собрание будет заниматься подготовкой изменений в конституцию и систему управления страной.