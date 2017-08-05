Бразилия просит исключить избирком Венесуэлы из региональных объединений

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Глава высшего избирательного суда Бразилии Жилмар Мендес потребовал исключить коллег из Венесуэлы, национальный избирательный совет, из региональной Южноамериканской ассоциации избирательных органов и Межамериканского союза избирательных органов.

Созыв национального учредительного собрания был проведен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция и многие страны мира не признали выборы, указывая, что процесс должен быть осуществлен через референдум, а не личным решением главы государства. Также результаты высокого участия граждан в выборах оппозиция считает результатом фальсификаций.

Мендес уже направил соответствующие письма в обе организации, мотивируя свое предложение "уменьшением демократического пространства" в Венесуэле после проведения выборов в национальное учредительное собрание.

"Факты всем известны. В Венесуэле идет долгий процесс уменьшения демократического пространства, включая приостановку конституционно запрограммированных выборов, политических заключенных, репрессии против мирных манифестантов, среди прочих нарушений прав человека", — приводит портал Universal мнение Мендеса.

По мнению бразильского судьи, национальный избирательный совет потерял свою независимость и способность гарантировать свободные выборы, вызывающие доверие, в связи с чем к нему должна быть применена соответствующая статья протокола Кито, касающегося работы региональных избирательных ассоциаций.