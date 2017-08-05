В американском Миннеаполисе произошел взрыв возле мечети

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Полиция проводит расследование взрыва около мечети в пригороде американского города Миннеаполис, данных о пострадавших не поступало, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу в городе Блумингтон, который находится в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. В расследовании участвуют представители ФБР и управления по контролю за оборотом алкоголя, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов (ATF).

UPDATE: Dar Al-Farooq Islamic Center sustained fire & smoke damage. Community is offering $10K reward for info. | https://t.co/6BgnboHN8z pic.twitter.com/J6Jg98fo9Z — WCCO — CBS Minnesota (@WCCO) 5 августа 2017 г.

Причины происшествия пока не установлены. Обстоятельства инцидента уточняются.