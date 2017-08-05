Швейцария прекратила расследование против экс-главы Минсельхоза России

БЕРЛИН, 5 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Швейцарии прекратила расследование уголовного дела по обвинению в отмывании денег против экс-министра сельского хозяйства России Елены Скрынник и сняла арест с ее банковских счетов и ее окружения, сообщает в субботу швейцарская немецкоязычная газета Blick со ссылкой на ведомство.

Ранее Швейцария арестовала счета на 70 миллионов швейцарских франков, которые принадлежали Скрынник и лицам из ее окружения. Сама экс-министр опровергала наличие каких-либо счетов в швейцарских банках.

Арестованные средства были возвращены Скрынник еще в феврале этого года, сообщило издание. Об официальных причинах прекращения расследования прокуратура ничего не сообщила, пишет Blick.

Тем не менее, по информации издания, расследование могло быть прекращено из-за "недостаточной правовой помощи, необходимой для установления состава преступления, связанного с отмыванием денег", с российской стороны. Такая формулировка присутствует в постановлении прокуратуры Швейцарии, опубликованном в середине июля, пишет Blick.

По информации издания, Скрынник согласилась возместить судебные издержки в размере 16 тысяч франков.