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В мире

Косачев прокомментировал выход США из Парижского соглашения: "ляп" Трампа

18:0505.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявление США о выходе из Парижского соглашения по климату — это еще один политический "ляп" администрации Дональда Трампа, заявил РИА Новости в субботу глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Парижское соглашение по климату может работать и без США, считает сенатор

США в пятницу официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нем условиями. В начале июня президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату (2015) — первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

"Официальное уведомление США о намерении выйти из Парижского соглашения по климату — еще один политический "ляп" администрации Трампа. И он не мог его не сделать, поскольку это один из немногих пунктов его предвыборной программы, в котором он еще более-менее не повязан по рукам", сказал сенатор.

Сергей Донской. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Косачев напомнил, что Трамп обещал выйти из соглашения, поскольку считал, что его реализация "будет, де, стоить США три триллиона долларов и 6,5 миллионов потерянных рабочих мест", и вообще, дескать, концепция глобального потепления была создана в Китае, с целью ослабить американскую конкурентоспособность.

"Если учитывать, что прочие предвыборные прожекты — нормализация отношений с Россией, срыв договоренности по ядерной программе Ирана, расправа с Obamacare или строительство стены с Мексикой — мягко говоря, не процветают, то, видимо, соглашение по климату — последнее в обойме, где у Трампа есть шанс показать свою самостоятельность", — считает парламентарий.

Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© AP Photo / Osamu Honda
США официально уведомили ООН о желании выйти из Парижского соглашения

Однако как раз Парижское соглашение — крайне неудачный способ для этого, полагает Косачев. Он подчеркнул, что никакой необходимости официально выходить из договора нет, ибо все обязательства там добровольны, на что справедливо указывал американцам и президент России. Соглашение вступит в силу только в 2021 году, еще не разработан сам механизм его реализации. И вообще сами США — одна из самых экологически "продвинутых" стран мира, где не прекращаются работы над технологиями сокращения эмиссии парниковых газов, напомнил сенатор.

Кроме того, выход из соглашения анонсируется на фоне только что обострившихся отношений с европейскими союзниками Вашингтона из-за санкций против России, Ирана и КНДР, которые теперь задевают и европейцев, добавил Косачев. "А именно Германия и Франция — основные инициаторы Парижского соглашения. И, наконец, этим шагом Трамп может окончательно похоронить репутацию США как ответственного мирового игрока и лидера, поскольку экология сегодня — один из ключевых столпов репутации мировых держав", — подчеркнул законодатель.

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Он отметил, что получается, что в очередной раз Америка, решая внутренние проблемы (обещания угольщикам и нефтяникам США), угодила в международную "лужу". "Что в некотором роде курьезно: выходя из соглашения (по климату — ред.), США окажутся в компании таких неприсоединившихся к нему стран, как Сирия и Никарагуа. Выходит, есть у США точки соприкосновения с Дамаском?" — сказал Косачев.

В реальности интриги вокруг Парижского соглашения на этом не прекратятся, и США окончательно не выходят из игры, впрочем, и Россия, например, только подписала, но не ратифицировала его, поскольку вопросы к документу действительно имеются, пояснил сенатор. "Но официальный выход — это точно громкий шаг в неправильном направлении и очередной "автогол" Трампа", — заключил политик.

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