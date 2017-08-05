Роухани: углубление связей с миром - не только выбор, но и необходимость

Президент Хасан Рухани выступил с речью после присяги перед парламентом в Тегеране. 5 августа 2017

Президент Хасан Рухани выступил с речью после присяги перед парламентом в Тегеране. 5 августа 2017

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Развитие Ираном связей с другими странами является не только осознанным выбором страны, но и необходимостью, связанной с обеспечением безопасности в мире, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Конструктивные контакты со странами мира, углубление связей с соседями и странами региона, повышение уровня сотрудничества с дружественными странами являются не только осознанным выбором, но и необходимостью, с которой связана реализация международной безопасности", — заявил Роухани, трансляцию выступления которого вел телеканал IRIB.

Президент выступал после приведения к присяге в присутствии зарубежных гостей из более чем 90 стран мира, которых он поблагодарил за визит.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, Роухани заявил, что только путем диалога и сотрудничества с соседями возможно добиться спокойствия и прогресса в регионе. Он также отметил, что Иран предпочитает мир войне, однако всегда готов защищать свой народ, при этом главным инструментом защиты, по словам иранского президента, является не оружие, а глас народа.

В субботу произнесением клятвенной речи завершилась церемония вступления Хасана Роухан в должность президента. Он был избран на второй срок по итогам выборов в мае текущего года. Ранее в четверг верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани в должности президента.

В течение двух недель после официального вступления в должность президент должен представить для утверждения в парламенте новый состав правительства. В свою очередь, парламент должен в течение десяти дней после представления рассмотреть кандидатуры министров.