Украинская прокуратура хочет допросить группу Scooter за концерт в Крыму

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Украинская прокуратура хочет допросить музыкантов группы Scooter, после выступления в Крыму которой на Украине завели дело на музыкантов, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым (структура, сохранившаяся в генпрокуратуре Украины) Татьяна Тихончик.

Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа перед многотысячной аудиторией фестиваля #ZBFest в Балаклаве. Музыканты представили на сцене фестиваля эффектное мультимедийное шоу, исполнили все свои известные хиты и пообещали крымчанам "увидеться в следующий раз". Украинская прокуратура открыла уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.

"Вся информация будет проверяться, в процессе расследования этого уголовного производства планируется проведение соответствующих процессуальных действий на материковой Украине. Также будут направлены запросы в компетентные органы ФРГ о предоставлении международной правовой помощи, а именно о проведении ряда следственных действий — в первую очередь, это допрос солиста группы, других членов группы", — сказала пресс-секретарь в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

По ее словам, это первое дело, которое открыто на музыкантов из-за поездки в Крым.

Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе грозят штрафные санкции — например, запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер группы сообщил Bild, что музыканты полетят в Крым через Москву. Группа также попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".