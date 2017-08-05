Солист Scooter поблагодарил крымчан за поддержку на концерте

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Солист Scooter Эйч Пи Бакстер в своем Instagram поблагодарил жителей Крыма, пришедших на выступление немецкой группы в пятницу.

Thank you crimea, amazing crowd! Публикация от H.P. Baxxter (@hpbaxxterofficial) Авг 5 2017 в 5:30 PDT

"Спасибо, Крым, отличная тусовка", — написал он.

Группа Scooter приехала в Крым на фестиваль ZBFest, который проходит в Балаклаве. Музыканты представили эффектное мультимедийное шоу, исполнили свои известные хиты и пообещали жителям полуострова "увидеться в следующий раз". Перед концертом участники группы также посетили Севастополь.

Киев предупреждал Scooter о возможных последствиях посещения полуострова, но Эйч Пи Бакстер заявил, что едет в Крым "не для того, чтобы заниматься политикой, а потому, что там живут наши фанаты". Организаторы фестиваля также выразили недоумение позицией властей Украины.

После выступления участники группы были внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Украинская прокуратура завела на музыкантов уголовное дело, по которому им грозит до восьми лет тюрьмы.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией выступили более 95% жителей полуострова.