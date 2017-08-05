ОАГ выступила в защиту генпрокуратуры Венесуэлы

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро выступил в защиту генеральной прокуратуры Венесуэлы.

С утра в субботу здание ведомства было блокировано национальной боливарианской гвардией. Генпрокурор Луиса Ортега Диас опубликовала в своем микроблоге в Twitter фотографии, на которых видно развертывание подразделений гвардии вокруг ведомства.

Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional #5Ag pic.twitter.com/un7QWGBGJ7 — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 5 августа 2017 г.

​"Мы требуем уважения защитных мер международной комиссии по правам человека и осуждаем агрессию против генпрокуратуры. Совершается насилие по отношению к законной власти со стороны режима", — написал Альмагро в своем микроблоге в Twitter.

Exigimos respeto a la persona de la Fiscal General @lortegadiaz, una agresión contra ella es agresión contra la democracia #Venezuela pic.twitter.com/3hbFM3hD28 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 5 августа 2017 г.

​Он также потребовал уважения к персоне генпрокурора Луисы Ортеги Диас. "Агрессия против нее — это агрессия против демократии в Венесуэле", — отметил глава ОАГ.

Fiscal @lortegadiaz me denunció q agresión contra @MPVenezolano pone en riesgo pruebas de violaciones DDHH y corrupción x parte del régimen pic.twitter.com/7g7P3GIgb0 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 5 августа 2017 г.

​Ранее генеральная прокуратура Венесуэлы потребовала отменить начало работы национального учредительного собрания. Также сообщалось, что ведомство открыло расследование по факту возможных подтасовок в ходе выборов в собрание.

Генпрокуратура сообщила в субботу, что со стороны гвардейцев, окруживших здание, проявляется агрессия по отношению к сотрудникам ведомства. "Они не разрешают никому ни входить, ни выходить из здания", — говорится в сообщении прокуратуры в ее микроблоге в Twitter.