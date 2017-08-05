Выжили 23 человека, находившихся на борту разбившегося конвертоплана ВС США

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На борту потерпевшего крушение у берегов Австралии конвертоплана морской пехоты США MV-22 Osprey было 26 человек, 23 из них спасены, передает телеканал Fox News со ссылкой на военных.

Ранее сообщалось, что конвертоплан потерпел крушение у восточного берега Австралии. Началась поисково-спасательная операция, в ней задействованы небольшие катера и самолеты.

По данным телеканала, всего конвертоплан может вместить четырех членов экипажа и 24 пассажиров. По сравнению с обычными грузовыми вертолетами конвертоплан способен развивать в два раза большую скорость, а его грузоподъемность в три раза превышает возможности обычных вертолетов.