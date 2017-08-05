В Афганистане военные НАТО предотвратили атаку около аэродрома

Вид на город Герат в Афганистане. Архивное фото

Вид на город Герат в Афганистане. Архивное фото

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Военнослужащие НАТО предотвратили нападение на миссию около аэродрома в провинции Кандагар, предполагаемый злоумышленник ликвидирован, два человека получили ранения.

Инцидент произошел, когда военнослужащие возвращались на базу после учений с представителями правоохранительных органов Афганистана.

"Румынские военнослужащие, обеспечивающие безопасность, вместе советниками командования по обучению, оказанию поддержки открыли ответный огонь для самозащиты и убили вооруженного человека", — говорится в заявлении миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support).

В результате перестрелки ранения получили румынский военнослужащий и представитель правоохранительных органов Афганистана, сейчас они проходят лечение. Проводится расследование инцидента.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан*" и группировки "Аль-Каида*".

В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

* Террористические организации, запрещенные в России