СБУ ищет Саакашвили на польско-украинской границе, сообщил депутат Рады

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На украино-польской границе ищут экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. В Киеве предполагают, что политик может вернуться на Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной рады и член партии "Движение новых сил" Юрий Деревянко.

По словам парламентария, на пограничном пункте пропуска "Краковец" заблокировали въезд и выезд автомобилей "по прямому указанию из администрации президента" Петра Порошенко. В результате у КПП возникли многокилометровые пробки.

Как пишет Деревянко, пересекавший границу в тот момент, вокруг было много сотрудников СБУ, а машины пограничников прочесывали "поля вокруг таможни в поисках Михаила Саакашвили". Автомобиль парламентария также досмотрели.

"Это нарушение не только украинского законодательства, но и международных соглашений о работе пункта пропуска. А также издевательства над сотнями людей, которые не могут нормально пересечь границу", — написал Деревянко.

В пятницу стало известно, что Саакашвили принял участие в мероприятиях в Польше, посвященных годовщине Варшавского восстания. В Пограничной службе Польши отказались комментировать, на основании какого документа лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии въехал на территорию страны.

Миграционная служба Украины в конце июля сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили гражданства. Как заявили в администрации президента Украины, это сделано из-за того, что при подаче документов на получение гражданства экс-губернатор предоставил недостоверные данные. Ранее политик также лишился гражданства Грузии. Саакашвили назвал решение Порошенко незаконным и пообещал обжаловать его в суде.

Политик покинул Грузию в ноябре 2013 года после того, как там вступил в должность новый президент. Главная прокуратура страны заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году президент Порошенко предоставил ему гражданство Украины и назначил губернатором Одесской области, уже через полтора года Саакашвили ушел в отставку, обвинив украинские власти в нежелании бороться с коррупцией.