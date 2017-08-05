На Украину с начала года не впустили более трех тысяч граждан России

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины с начала года отказала во въезде в страну для более 3 тысяч россиян, сообщил украинскому информагентству помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч — россияне", — приводит агентство слова Слободяна в субботу.

Он добавил, что только в течение последних суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.

Ранее украинские пограничники сообщили, что по итогам первого полугодия не пропустили через государственную границу почти 12 тысяч человек, в основном из-за недействительных документов, наличия ограничений на въезд и выезд из страны и невозможность граждан подтвердить цель поездки.

В целом, по данным пограничников, в течение первого полугодия 2017 года через государственную границу Украины в установленном порядке пропустили 37,2 миллиона человек, а это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года и 8,9 миллиона единиц транспортных средств. Кроме того, через админграницу с Крымом проследовали 1 миллион человек (фиксируется уменьшение на 16%) и 176 тысяч транспортных средств (уменьшение на 32%), а через линию разграничения в зоне военной операции в Донбассе — 5,2 миллиона человек и 777 тысяч автомобилей.

Ранее глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины Артур Герасимов и депутат фракции Ирина Луценко зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы Украины гражданами РФ в виде 3 лет лишения свободы.

Также в июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, и уже подготовлены соответствующие проекты решений. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция Народного фронта уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.