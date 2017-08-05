Силовики ведут огонь из жилых районов Станицы Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 5 авг — РИА Новости. Украинские силовики ведут огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики из жилых районов подконтрольной ВСУ Станицы Луганской, заявил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Станица Луганская нами выявлено передвижение минометного расчета, с 120-мм минометом, который закреплен в кузове грузового автомобиля. В темное время суток данный расчет неоднократно открывал огонь из жилых кварталов в направлении наших позиций", — рассказал Марочко.

Спикер уточнил, что Народная милиция также зафиксировала вооружение, из которого ведется огонь со стороны ВСУ в районе Светлодарской дуги. "В районе населенного пункта Светлодарское зафиксировано прибытие двух единиц БМП-1. Данная техника сейчас используется подразделениями 53 бригады ВСУ для осуществления провокационных обстрелов наших позиций в ночное время суток", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что подразделения Народной милиции ЛНР не поддаются на провокации и соблюдают минские соглашения о перемирии.

Кроме того, Марочко заявил о том, что украинские силовики периодически бегут с позиций у линии соприкосновения

"По данным нашей разведки, в отдельных районах, военнослужащие ВСУ осуществляют систематическое оставление передовых позиций"", — рассказал Марочко.

По его словам, подобные действия связаны с отсутствием должного продовольственного обеспечения и нежеланием военнослужащих продолжать военный конфликт в Донбассе на стороне официального Киева.

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