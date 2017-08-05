Додон попросил Россию воздержаться от санкций из-за ситуации с Рогозиным

КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон попросил российских партнеров воздержаться от мер и санкций из-за объявления вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике.

Ранее правительство Молдавии объявило российского вице-премьера персоной нон грата. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбура, соответствующая мера принята в связи с тем, что Рогозин за последнее время сделал несколько заявлений, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер". МИД РФ выразил протест послу Молдавии. В министерстве заявили, что объявление Рогозина персоной нон грата в Молдавии может иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе.

В субботу Додон провел встречу с Рогозиным в посольстве России в Иране в рамках своего визита в Тегеран.

"Факт объявления господина Рогозина — сопредседателя молдавско-российской межправительственной комиссии — персоной нон грата на территории Молдавии выдает нежелание молдавского правительства (легитимность которого ставят под сомнение большинство граждан Молдавии и некоторые зарубежные партнеры) сотрудничать с правительством РФ для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются молдавские экономические агенты и наши граждане которые находятся в России", — написал Додон на своей странице в соцести Facebook по итогам встречи с Рогозиным.

По словам молдавского лидера, "эти действия направлены на подрыв усилий президентов Молдавии и России по возвращению стратегического диалога и партнерства между нашими странами". Как считает Додон, "такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан Молдавии, более 65% которых считают Россию дружественным государством и ждут от властей республики конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества и партнерства".

"В связи с этим попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов. От возможных торговых и миграционных санкций будут страдать не министры и депутаты правящей группировки, а простые молдавские граждане, которые ни в чем не виноваты", — подчеркнул Додон.